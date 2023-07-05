Hatayspor, Gürcistan Milli Takımı’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatay temsilcis, Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, Gürcistanlı tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania’yi kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulüpten futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, “Tecrübeli orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi’ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.
Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.