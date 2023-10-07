Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde sabah saatlerinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan ve 1 saat süren idmanda 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Mehdi Boudjemaa’nın sakatlığı devam ettiği açıklandı.

Hatayspor, bugün öğleden sonra saat 17.00’de Mersin’e hareket ederek kampa girecek.