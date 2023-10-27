Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Hatayspor deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirterek, "Bu yüzden de birçok anlamda ilklerin olduğu bir maç oldu. Hatayspor adına ilk defa kendi sahalarında mağlup oldular. Bizim adımıza bu sezon ilk defa üst üste 2 hafta galibiyet aldık ve kendi takımımız adına bir de 210 gün sonra deplasmanda gelen ilk galibiyet. Bu zor deplasmanda çok ciddi efor koyup, mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum. Biz geçen haftayı yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Hatayspor ligin en genç kadrolarından birine sahip. İç sahada özellikle çok etkili oynuyorlar. Dinamik, atletizmi yüksek oyunculara sahip ve ligin en iyi geçiş yapan takımlarından biri. Bizi çok zor bir maç beklediğini biliyorduk. Maç dengeli başladı. İlk yarıda bizim biraz daha net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda oyunu kendi sahamızda kabul etmemek adına aynı oyun düzeniyle başladık ve 46. dakikada 2-0 öne geçtik. 2-0’dan 2-1’lik bölüme kadar oyun biraz daha Hatayspor’un kontrolünde olsa da dengeli gittiğini düşünüyorum. Ancak golü yedikten sonra Hatayspor doğal olarak daha çok topa sahip oldu, pozisyonlar üretti. O pozisyonda iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Bu bölümde özellikle kalecimiz Bilal çok iyi oynadı. Neticede maçı kazanmasını bildik. Hatayspor gibi zor bir deplasmanda alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tekrardan kutluyorum. İnşallah bu galibiyet bundan sonraki süreçte farklı hayaller kurmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi.

Volkan Demirel: "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmak gerektiğini kaydederek, "Takımımızın ikinci yarıdaki oyun şekli her maçta aşağı yukarı aynı oluyor. Bugün de Kayserispor’un ilerideki ön oyuncuların defansın arkasına koşularla pozisyon buldular. Bir pozisyonda gol yedik. Onun akabinde 2-3 pozisyona daha girdiler. Biz ise yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarı oyun olarak düşük kalan ve oyuna giremeyen bir Hatayspor vardı. İkinci yarıda oyunu tamamen elimize almamız gerekiyordu ama ikinci yarının başında kullandıkları tek kornerden gol yedik. Sonrasında yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle, saha içindeki sistemsel değişikliklerle oyuna denge getirmeye çalıştık. Toplama oynama, şut, pozisyon bulmada üstün olsak da skor anlamında maçı dengeleyemedik. Kayserispor’u da şu anlamda tebrik etmek lazım. Doğru oyunla, doğru mücadeleyle bugün 3 puanı almasını bildiler. Ben ise Hatayspor Teknik Direktörlüğü görevinde ilk defa kendi sahamızda mağlup olduk. Geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı ligdeki ilk mağlubiyetimizi almıştık. Bunlardan ders çıkartacağız. Önümüzdeki bir kupa maçımız var" diye konuştu.