Süper Lig’in 10. haftasında Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Zorbay Küçük’ü atadı.

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanacak maça Zorbay Küçük atandı. Bu müsabakada Küçük’ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Özcan Sultanoğlu yapacak.

Geçen sezon Kayserispor’un sahasında 4-3 yenildiği Fenerbahçe ve deplasmanda 2-1 kazandığı Pendikspor maçlarını yöneten Zorbay Küçük, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Adana Bölgesi Hakemi, bu sezon geride kalan 9 haftada 5 maç yönetti.