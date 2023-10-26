Atakaş Hatayspoor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - Kayserispor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2023 Cuma günü Mersin Stadı’nda saat 20:00’de oynanacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre bu maçta Sarper Barış Saka’ya yardımcılıklarını da Abdullah Uğur Sarı ile Sebahattin Altay yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Raşit Yorgancılar atandı.