Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı’nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

Bugün Yeni Hatay Stadyumu’nda 20:00’da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.