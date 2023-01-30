Hatayspor, Gaziantep FK ile Kalyon Stadyumu’nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de karşılaşacak.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda kuvvet, pas, hava topu ve taktik çalışması yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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