Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda kuvvet, pas, hava topu ve taktik çalışması yapıldı.
Hatayspor, Gaziantep FK ile Kalyon Stadyumu’nda 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de karşılaşacak.
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