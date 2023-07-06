Hatayspor, Nijeryalı genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Hatay temsilcisi, Manchester City U23 ve Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday kulüplerinde forma giyen, Nijerya asıllı Hamburg doğumlu 22 yaşındaki futbolcu Fisayo Dele Bashiru’yu kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüpten, futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtilerek Bashiru’ya, Hatay forması altında başarılar dileğinde bulunuldu.

Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.