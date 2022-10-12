Hatayspor, Fatih Karagümrük ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da karşılaşacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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