Deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için çaba gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzede üreticileri de unutmadı. Sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar her alanda, deprem bölgesinde ve Mersin’de yaşamını sürdüren depremzedelerin yanında olduğu belirtilen belediye ekipleri felaket nedeni ile mağdur olan Hataylı süt üreticilerinin ürünlerini satın aldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, gayelerinin, üreticilerin ellerinde kalan sütlerin boşa gitmemesini sağlamak ve yaşadıkları mağduriyet karşısında onların yaralarını sarmak olduğunu söyledi. Projenin, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği halinde yürütüldüğünü dile getiren Şahutoğlu, “Süt üreticilerinin, deprem sonrası yaşamış oldukları süt satışlarındaki sıkıntıları bir nebze azaltmak, onlara pazar alanı oluşturmak adına, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde 132 ton süt, birliğe kayıtlı üreticilerden toplanarak 12 ton kaşar peynirine dönüştürüldü. Sonrasında ise bu ürünler, 600 gramlık paketler halinde depremzedelerimize ulaştırılıyor. Böylelikle hem üreticinin elinde kalan sütü işlemiş olduk hem de depremzedelere bir nebze de olsa destek sağladık” diye konuştu.

Çalışmanın Hataylı üreticiler adına çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Lütfi Danahaliloğlu ise “Üreticilerimizin çoğu sıkıntılıydı. 132 ton sütü Mersin Büyükşehir Belediyesinin sayesinde, üretici adına değerlendirmiş olduk. Üreticinin dışarıdan yem beklemesi zor oluyordu, onu önlemiş oluyoruz. Şu anda insanların birilerinden yem beklemektense, kendi ürettiğini satarak, onu paraya çevirip kendi imkanları ile yem alması büyük bir olay bizler için. Üreticiler adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yenişehir Fuar Alanı’nda oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerde yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını dile getirdi.