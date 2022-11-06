Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, memleketi Hatay’ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner, memleketi Hatay’ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in (23) cenazesi, ilk olarak Kıyıgören Mahallesi’nde bulunan babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi mahalle meydanına getirildi. Şehidin annesi Nezahat Güner ve kız kardeşleri, şehit Güner’in Türk bayrağına sarılı naaşını öperek uzun süre ağladı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konularak toprağa verilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.