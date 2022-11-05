Hataylı şehit annesi oğlundan geriye kalan eşyalarını toplayarak evladının anısını yaşatmak için odayı müzeye dönüştürdü.

Hataylı şehit annesi oğlundan geriye kalan eşyalarını toplayarak evladının anısını yaşatmak için odayı müzeye dönüştürdü.

Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen 16 Kasım 2017 yılında Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda şehit oldu. Şehidin hatıraları Hatay’ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi’ndeki baba evinde annesi Elif ve babası Mustafa Türkmen tarafından yaptırılan odada yaşatılıyor.

Şehit evladının 22 yıllık ömründen geriye kalan eşyalarını, fotoğraflarını ve hatıralarını toplayan anne Elif Türkmen, "Oğlum şehit olmadan önce bana ‘anne benim evimi ne zaman kuracaksın’ diye hep söylerdi. Şehitlerimizin ölmediğini bilirim. Oğlum geceleri rüyamda görüyorum, yanıma geliyor benimle konuşur. Ben de şehidimin hatıralarını herkes görsün diye odasında topladım" diye konuştu.