Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkımın en fazla yaşandığı illerin başında gelen Hatay’da onlarca yakınını kaybeden depremzede öğretmen adayı Ritibe Olgun, bugünlerde kendisi gibi depremzede çocukları eğlendirerek hem kendinin hem de çocukların yarasını sarmaya çalışıyor.

Hatay’da yaşanan deprem sonrasında onlarca yakınını kaybeden Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu ve öğretmen adayı Ritibe Olgun, ailesi ile birlikte Eskişehir’e yerleşti. Bir süre sonra düzenlenen bir programa katılan Olgun, yeniden Hatay’a döndü. Burada depremzede çocuklarla bir araya geldi. Hem kendi yaralarını hem de çocukların yaralarını sarmak için kolları sıvayan Olgun, gece gündüz demeden çalışıyor. Çocuklara farklı etkinliklerde öğretici çalışmalar yapan Ritibe Olgun’un tek isteği ise memleketi Hatay’ın biran önce eski günlerine dönmesi.

“Çocuklarla birlikte iyileşiyorum”

Onlarca yakını kaybettikten sonra memleketi için kolları sıvayarak, çocuklarla acısını unutmaya çalışan Ritibe Olgun, “Ben bir depremzedeyim. Benimde yaralarım var. Çocuklarla birlikte iyileşiyorum. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek insanı gerçekten iyileştiriyor. Çekirdek ailemde bir sıkıntı yok. Ancak geniş ailemde kayıplarımız çok. En yakın komşularımın yüzde 80’ini kaybettim. Şehrimde olan bir çok insanı kaybettim. Bir çoğuna da ulaşamıyorum. Çocukları mutlu ederek, kendimde mutlu oluyorum. Bu şekilde bende iyileşmeye çalışıyorum. Maddi değil manevi kayıplarımız büyük. Şehrimiz kayboldu. Bir boşlukta gibiyiz. Karanlık içinden aydınlığa çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.