Rusya’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Hataylı müezzin Ahmet Kuzu birinci oldu.

Rusya’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Hataylı müezzin Ahmet Kuzu birinci oldu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyince 20 Kasım’da düzenlenen ve 21 ülkeden yarışmacıların katıldığı 20. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’daki tarihi Ulu Cami’de müezzin kayyımı olarak görev yapan Ahmet Kuzu (27) birinci oldu. İmam hatip yıllarından itibaren Kur’an-ı Kerim’i sesli okuduğunu ve çok sevdiğini söyleyen Ahmet Kuzu, “İmam hatip yıllarından itibaren özellikle Aşr-ı Şerif okumayı çok seviyorum. Her sıkıldığımda, daraldığımda sesli bir şekilde Aşr-ı Şerif okuduğumda kendime geliyorum. 2013 yılından beri müezzin kayyımı olarak görev yapıyorum. Son 1 yıldır ecdadın yaptırdığı Ulu Cami’de görev yapıyorum” dedi.

Hatay’da düzenlenen bölge yarışmasında birinci olduğunu ve hocaları vesilesi ile Rusya’da düzenlenen yarışmaya katıldığını belirten Kuzu, “Hatay’da bu yıl gerçekleştirilen Din Görevlileri Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’na katıldım. Bu yarışmada birincilik elde ettim. Hatay’daki yarışmada kendisini dinleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve diğer hocaların vesilesiyle 20 Kasım’da Rusya’da düzenlenen 20. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na katıldım. 21 ülkeden gelen kardeşlerimiz vardı. Yarışmadan ziyade çok güzel ortam vardı” dedi.

Yarışmada çok heyecanlı olduğunu, Türkiye’yi temsil ettiği için heyecanının arttığını belirten Kuzu, “Ülkemizi temsilen gittiğimiz için bu da bize ayrı bir heyecan kattı. Çevremizden çok tebrikler geldi, okuyandan çok okutana bakmak lazım” dedi.