Hatay’ın Erzin ilçesinde hayırsever Cemal Kunt’un hayatını kaybeden eşi Nejla Kunt ve kendi adına yaptıracağı sağlık ocağı ve 112 acil servis istasyon merkezinin temeli törenle atıldı.

Erzin’de hayırsever Cemal Kunt’un hayatını kaybeden eşi Nejla Kunt ve kendi adına yaptıracağı sağlık ocağı ve 112 acil servis istasyonunun temeli atıldı. Temel atma töreninde hayırsever Cemal Kunt, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve Erzin Kaymakamı Onur Özaydın birer konuşma yaptı. Cemal Kunt, “Bugün burada aramızdan ayrılan çok sevdiğim eşim Nejla Kunt ve kendi adımı taşıyan sağlık ocağının temel atma töreni için birlikteyiz. Üzüntülüyüm, çok fazla bir şey demek istemiyorum. Erzin’e hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Temel atma törenine Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmaoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bahadır Gülcan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakurumer ve vatandaşlar katıldı.