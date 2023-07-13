Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dernekleri Federasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortak projesi ile Depremzedelere ücretsiz psikososyal destek hizmeti vermeye başlandı.

14 nokta kurulan güvenli psikososyal destek alanlarındaki Mor yerleşkelerden kadınlar, çocuklar ve yaşı nedeniyle bakıma muhtaç olan vatandaşlar ile engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirilerek en temel ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılandığı belirtildi.

Depremden etkilenen vatandaşların ve çocukların normal hayata adapte olmaları ve günlük hayatlarına daha sağlıklı devam edebilmeleri amacıyla oluşturulan alanda, emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, çocuklar ve yetişkinler için psikososyal destek alanları yer aldığı açıklandı.

Büyükşehir yetkilileri, ücretsiz verilen psikolojik desteklerden Hataylı tüm vatandaşların faydalanabileceğini söyledi.