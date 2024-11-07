Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde emekli polis Ahmet Barazi’yi depremde sahip çıktığı Kırıkhanlı öğrencilerin ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkım Hatay’da meydana geldi. Kırıkhan ilçesinde de birçok ev yıkıldı. Kırıkhan’da yıllarca görev yapıp emekli olduktan sonra memleketi Kozan’a yerleşen Ahmet Barazi de depremde zor durumda kalan öğrencilerini Kozan’da aylarca ağırlamıştı. Barazi’nin ağırladığı öğrenciler ona sürpriz yaparak Kozan’a geldi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Barazi, "Şu an çok duyguluyum. 17 yıl önce burada görev yaptım, depremde birbirimizi hiç bırakmadık ve bugün öğrencilerimiz ile buraya gelmek benim için çok duygu dolu. Ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ederim" dedi.