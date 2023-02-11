Hatay Antakya’da depremde evleri hasar gören hamile Elif Kızılay, AFAD koordinesiyle getirildiği Amasya’nın Merzifon ilçesinde hastanede doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Begüm adı verildi.

Hatay Antakya’da depremde evleri hasar gören hamile Elif Kızılay, AFAD koordinesiyle getirildiği Amasya’nın Merzifon ilçesinde hastanede doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Begüm adı verildi.

10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem felaketlerine doğumuna sayılı günler kala yakalanan Hataylı Elif Kızılay ve eşi Metin Kızılay, AFAD koordinesiyle Amasya’ya getirildi. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğe Begüm adı verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı ve Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan da anne ve bebeği ziyaret etti. Hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Sezikli anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.