Hatay’ın Payas ilçesinde Mümtaz-Yasemin çiftine, 28 yıl sonra çocukları ’nişan tatlısı’ sürprizi yaptı.

Hatay’ın Payas ilçesinde Mümtaz-Yasemin çiftine, 28 yıl sonra çocukları ’nişan tatlısı’ sürprizi yaptı.

48 yaşındaki Mümtaz Altınsoy, 28 yıl önce Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığı sırada aynı mahalleden aşık olduğu Yasemin’i görücü usulü başka bir ailenin oğullarına isteyeceğini duyması üzerine, kendi ailesini ikna ederek ailesinden istetti. İki aile arasında damat olmadan nişan yapıldı. Mümtaz Altınsoy vatani görevini tamamladıktan sonra eşi Yasemin ile evlenerek dünya evine girdiler.

1 erkek ve 2 kız çocukları olan Altınsoy çiftinin evlilik hikayesini öğrenen çocukları, anne ve babasına sürpriz yaparak gittikleri bir düğünde “nişan tatlısı” kestirdiler.

Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Altınsoy çifti, kestikleri tatlı dilimlerini birbirlerine ikram ettiler.