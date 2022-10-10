Hatay Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projesi ile Hatay genelindeki çiftçilere yönelik verdiği eğitimler devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projesi ile Hatay genelindeki çiftçilere yönelik verdiği eğitimler devam ediyor.

Hatay’ın tarım ve hayvancılık anlamında gelişmesi adına yapılan eğitim programında Erzin ve Arsuz ilçesindeki çiftçilere, tarım ürünleri pazarlanmasında yeni yaklaşımlar eğitimi verildi.

Erzin Belediyesi düğün salonu ve Arsuz Karaağaç çok amaçlı salonda verilen eğitimde, HMKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Parlakay tarafından Türkiye’de tarım işletmelerinin pazarlama sorunları, e-ticaret ve satış aşaması konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı.

Eğitimlerde çiftçiler yaşadıkları sorunları anlattı. Üreticiler karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yetkililerden önemli bilgiler edindi.

Erzin’de verilen eğitime katılan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, eğitimin çiftçiler adına çok önemli olduğunu ve bu eğitimler sayesinde sorunların ortadan kalkabileceğini söyledi.

Seminerde ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hatay’da faaliyete geçen kırsal kalkınma projesi hakkında bilgiler verildi.

Seminerler sonunda eğitime katılan çiftçilere katılım belgesi verildi.