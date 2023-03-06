Kütahya’nın Tavşanlı Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; İmar ve Şehircilik, Su ve Kanalizasyon İşleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Yazı İşleri müdürlüklerinin talepleri görüşüldü.

Kütahya’nın Tavşanlı Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; İmar ve Şehircilik, Su ve Kanalizasyon İşleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Yazı İşleri müdürlüklerinin talepleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinin Tavşanlı’nın ’Kardeş şehri’ olması yönünde ek madde gündeme alınarak oylandı ve meclis oy birliğiyle maddeyi kabul etti.