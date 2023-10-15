Hatay’ın kuzey ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışın etkisiyle caddeler göle döndü.

Meteoroloji, Akdeniz bölgesin için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren Hatay’ın kuzey kesimlerinde yağış etkili olmaya başladı. İskenderun ve Payas ilçelerinde yağışlı hava kendini hissettirdi. Yağışlı havanın da gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler göle dönerken, trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.