Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay’da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi’ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni iş yerlerine kavuşacak.ANKARA (İGFA) - Son depremle birlikte Hatay'da binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddesi gibi kentin simge noktaları depreme yenik düşmüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yeniden göreve başlaması ardından geçen 4 aylık sürede 21 kez ziyaret ettiği deprem bölgesinde Hataylıları yalnız bırakmadı.

Uzun Çarşı esnafının taleplerini dinleyen Bakan Kurum’un talimatıyla Uzun Çarşı esnafı prefabrik çarşıya taşındı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ, Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarına başladı.

İhalesi 4 Ekim'de gerçekleştirilen Tarihi Uzun Çarşı TOKİ’nin yürüttüğü proje kapsamında yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılırkeni, Uzun Çarşı’nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilmesi planlandı. Bölgede sondaj çalışmaları başlarken, iş yerleri de zemin+1’i geçmeyecek şekilde planlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre SİT alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi’nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatlar sürüyor. 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlanırken, "dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda 54 dükkan ve 47 konut inşa edilmesi için kollar sıvandı.

Hatay’da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı’yı ayağa kaldırıyoruz!Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay’ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız. pic.twitter.com/YXofYqV6ep— Murat KURUM (@murat_kurum) November 22, 2024

BAKAN KURUM: UZUN ÇARŞI’YI AYAĞA KALDIRIYORUZ

Sosyal medya hesabından bölgeden görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, “Hatay’da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı’yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay’ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.