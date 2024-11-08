Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte inşa sürecindeki yatırımlar ve gelinen son durumları istişare etmek için ilgili bakanlıkları ziyaret ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Devlet yatırımlarının son hızla devam ettiği kentte, vatandaşların yaşamlarını sürdürecekleri konutlarda hızla inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk inşa sürecindeki yatırımlar ve gelinen son durumlarla ilgili bakanlıkları ziyaret ederek istişarelerde bulundular. Hatay heyeti; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.