Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremi sonrasında sahil temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2015 yılından beri, 80 personel, 4 iş makinesi ve 2 tekneyle Hatay’ın denize kıyısı olan 7 ilçesinde (Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı), 158 km uzunluğundaki sahil şeridini düzenli olarak temizlemeye devam ediyor.

Ekipler, bir taraftan depremzede vatandaşların bir nebze nefes alabilmelerini sağlamak ve kıyı bölgelerinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesine katkı sunmak amacıyla kıyı temizlik çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da deniz kaplumbağaları, kum zambakları ve bu alanlar dışında yaşamlarını sürdüremeyen canlıların yaşam alanlarında sağlıklı gelişebilmelerine de katkı sağlıyor.

“Hem insan hem de doğa için mücadele ediyoruz”

Doğayla uyumlu yaşamanın, şehirler kurmanın, doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, “Bir an önce hayatın normalleşmesi gerektiğini belirten Çiçek, “Bize düşen sorumluluk, normalleşmeye katkı sağlamak ve toplumumuzun yaşam alanlarını en iyi şekilde yaşanabilir hale getirmek. Tüm kıyılarımızı yılın 12 ayı temizlemeye devam edeceğiz. Hem denizin içinden hem denizin kıyısından temizlik faaliyetleri yürütüyoruz. Unutmamamız gereken bir gerçek var deniz kumulları. İskenderun kertenkelesi, yeşil deniz kaplumbağaları gibi canlılarla birlikte bu hayatı paylaşıyoruz. Hatay bizim evimiz. Evimize yurdumuza sahip çıkacağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Özellikle Samandağ kıyılarında yetişen ve endemik bir tür olan kum zambaklarının koruma altında olduğunu söyleyen Çiçek, “Kum zambakları bize moral, motivasyon sağlıyor. Kum zambakları, bizim için özel bir niteliğe sahip olduğundan dolayı onu korumaya devam ediyoruz. Çünkü biz sadece insan için değil, aynı zamanda doğanın geleceği için de mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiçek, Hataylıların ve nesli tehlike altındaki türlerin temiz ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi.