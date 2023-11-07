Kent genelinde yeşil alan ve park sayılarını arttıran Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz’a yeni park yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Arsuz ilçesinde Fahura bölgesindeki yeşil alan ihtiyacını baz alarak başlattığı park çalışmalarının sonuna geldi.

15 dönüm arazi içinde kurulan parkın içerisinde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumlu etkileyecek çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolu, süs havuz ve otopark yer alıyor.

Kent mobilyalarıyla vatandaşların dinlenme ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağı parkta, göze hitap eden estetik üniteler ve düşük enerji tüketimli led aydınlatma kullanılırken parkın yeşil örtüsünü oluşturan bitki ve ağaçlar bölgenin iklim özelliklerine uygun olacak.