Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi mahallesi Beşbin evler siteleri bölgesinde sokak kedileri zehirlenme sonucu öldü

Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi mahallesi Beşbin evler siteleri bölgesinde sokak kedileri zehirlenme sonucu öldü

Kedilerin Bölgeye atılan zehirli ciğer ile zehirlendikleri ileri sürülürken hayvan severler olaya müdahale ettiler. Bölgede bulunan kedi ve köpeklere hayvan severler ve bir gönüllü veteriner müdahalede bulundu. Zehirlendiği tespit edilen bir köpeğe serum bağlanırken bazı kedilere zehirli yiyeceklerden etkilenmemeleri için ilaç karışımlı mama verildi. Arsuz belediyesi olayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak konu ile ilgili jandarmaya bilgi verildiğini ve araştırma başlatıldığını duyurdu.