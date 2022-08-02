Türkiye süper liglerinde 9 takımı yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile WORLD17 Group arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.HATAY(İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor Başkanı Metin Açık, World17 Group Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren Garipoğlu ve Hatayspor yöneticileri katıldı.

Türkiye süper liglerinden Hatayspor ve Hatay BŞB takımlarının yer almasının gurur verici olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “Amacımız takımlarımızı dünyada bir marka haline getirmek, bunu yaparken de World17 ile bu çıtayı yükseltebilmek. Desteklerinden dolayı Adam Evren Garipoğlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah birlikteliğimiz daha sonraki süreç için de devam edecek. Hem takımlarımız için hem de World17 için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” diyerek anlaşmayı imzaladı.

ON BİR TAKIM TEK SPONSOR

“On Bir Takım Tek Sponsor” sloganı ile hem Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin takımlarına hem de Atakaş Hatayspor’a sponsor olan World17 Group Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren Garipoğlu, “Şehrimiz birçok branşta başarılı olmaktadır. Lütfü Başkanımızın desteğiyle ve yardımlarıyla 11 takıma sponsor olma şansımız oldu. Hatay şehrinin dünyada markalaşması için elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz. Biz birbirimize çok yakıştık. Amacımız insanlara şunu diyebilmek: Biz Kanada’dan gelip bu değeri görebiliyoruz fakat siz göremiyorsunuz ” diye konuştu.

World17 Group Hatay Büyükşehir Belediyespor’un basketbol, voleybol, hentbol, satranç, yüzme, su topu, masa tenisi, bedensel engelli basketbol ve işitme engelli futbol takımı ile Hatayspor’un iki takımına sponsor oldu.

World17, geçtiğimiz yıl da Hatayspor ile sponsorluk sözleşmesi imzalamıştı.

İmza töreninin ardından sporcular yeni sezon formalarını giyerek tanıtım yaptı.