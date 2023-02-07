Çorum’un Osmancık ilçesinde 4 gün önce vatani görevini yapmak için gittiği Hatay’da, depremin yıktığı binanın enkazında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül’ün son görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 4 gün önce vatani görevini yapmak için gittiği Hatay’da, depremin yıktığı binanın enkazında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül’ün son görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki art arda yaşanan depremler, bir çok ilde yıkıma neden oldu. Hatay’da yıkılan binanın enkazında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül’ün son görüntüleri ortaya çıktı. 23 yaşındaki Sümbül, Çorum’un Osmancık ilçesinde 4 gün önce düzenlenen asker gecesinde arkadaşlarıyla birlikte çekilen görüntülerde, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül’ün (23) cenazesi bugün memleketi Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.