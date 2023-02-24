Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesine gönderdiği ekip, ekipman ve araç desteği ile depremzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesine gönderdiği ekip, ekipman ve araç desteği ile depremzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerin hemen ardından bölgede yaraların sarılması için seferber oldu. Arama Kurtarma ekipleri başta olmak üzere, çok sayıda personel ile birlikte iş makinelerini ve insani yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk eden Nevşehir Belediyesi, bölgede temizlik çalışmalarına da devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, depremin en çok etkilendiği Hatay’da çevre temizliği ve çöp toplama çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, bölgeye sevk edilen çöp toplama kamyonları ile temizlik ve hijyen sorunun oluşmaması ve salgın hastalık riskine karşı özenle çalışmalarını gerçekleştiriyor.