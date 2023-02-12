Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Ahmet amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki apartmanın enkazında kalan 70 yaşındaki isimli Ahmet yaşlı adam, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından depremden 160 saat sonra kurtarıldı.

Türk, Ermeni ve ABD’li ekip 2 kadını enkazdan sağ çıkardı

Türk, Ermeni ve ABD’li ekip 2 kadını enkazdan sağ çıkardı

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 70 yaşındaki bir şahıs yaklaşık 160 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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