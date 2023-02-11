Cenazede baba Adnan Tanrıkulu’nun tarifi imkânsız üzüntüsü ise yürekleri dağladı.

Cenazede; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Anne Duygu ve çocukları Deniz ve İlke’nin cenazeleri Altınova Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan namazın ardından Altınova Kabristanı’nda toprağa verildi.

Meslek Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Meslek Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Ayvalık’ın sevilen simalarından pazarcı esnafı Adnan Tanrıkulu’nun sömestre tatili için memleketi Hatay’a giden eşi Duygu Tanrıkulu ile çocukları Deniz ve İlke, depremde göçük altında kalıp hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hatay’da depremin ardından enkazda kalıp hayatını kaybeden Tanrıkulu Ailesi’ne mensup üç cenaze Altınova Mahallesi’nde toprağa verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.