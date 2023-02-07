Askeri üsten helikopterle havalanan iki Bakan, Hatay’ı havadan kontrol etti. Yıkılan binalardaki çalışmalar ve yaşanan dram gökyüzünden kaydedildi. Hatay’da bir mahalledeki binaların hemen hemen yarısının yıkıldığı dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay’daki dram helikopterle havadan görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yıkılan binaları helikopterle havadan inceledi.

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