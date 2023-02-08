Depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’daki son durum, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından helikopterden görüntülendi.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’daki son durum, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından helikopterden görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen şehirlerden birisi de Hatay oldu. Hatay merkez ve ilçelerde birçok bina yıkıldı. İlk günden itibaren bölgeye sevk edilen ekipler enkaz altından bugüne kadar çok sayıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı. Ekiplerin çalışması aralıksız sürerken, son durum ise İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi.

Havadan alınan görüntüler depremin etkisini gözler önüne serdi.