Karadağ’a çıkışının engellendiği belirtilen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası’na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Hatay’da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

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