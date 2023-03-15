Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da yapımı devam eden Konya Konteyner Kentin birinci etabında 349 adet konteynerin yerleştirildiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’da iki farklı bölgede kuracağı konteyner kent çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay’da tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, toplam bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların sona yaklaştığını ifade etti.

Birinci etap konteyner kentte su ve kanalizasyon altyapısının tamamlandığını çevre düzenlemesi ve tretuvar çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “Deprem bölgesinde altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerimizle birlikte kurulumlarını sürdürdüğümüz konteyner kentlerin birinci etabında toplam 487 konteyner yerleştireceğiz. Halihazırda bu konteynerlerin 349 adetini yerleştirdik. Geriye kalan 138 konteyner de en kısa sürede tamamlanacak ve depremzede kardeşlerimiz buralara yerleştirilecek” diye konuştu.

Kardeş şehir Hatay’da ikinci etap konteyner kent için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, burada da KOSKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladığını kaydetti.