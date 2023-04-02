Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’da iki farklı bölgeye kazandıracağı konteyner kentlerin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “442 konteynerden oluşan birinci etapta sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescidi ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz” dedi. İçerisinde ev için lazım olan temel eşyaların bulunduğu konteynerlerine yerleşen depremzedeler ise Konya halkına ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a kazandırdığı Konya Konteyner Kentin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı. Konteyner kentte incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay’da tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, toplam bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Başkan Altay, “Konya olarak Hatay’daki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibariyle altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. İnşallah burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız. Konteyner kentimizde ayrıca sosyal amaçlar için; sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu. Hatay’ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle burada Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz” ifadelerini kullandı.

İçerisinde ev için lazım olan temel eşyaların bulunduğu konteynerlere yerleşen depremzedeler ise kendilerine kucak açan Konya halkına ve konteynerlere yerleşmelerini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.