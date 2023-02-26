Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerinin Hatay’da kuracağı Konya Konteyner Kenti için 10 tır ile 20 konteyner daha dualarla Konya’dan yola çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerinin Hatay’da kuracağı Konya Konteyner Kenti için 10 tır ile 20 konteyner daha dualarla Konya’dan yola çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin Hatay’da kuracağı konteyner kent için 10 tır ile 20 konteyner daha Konya’dan yola çıktı. Konya Ticaret Odası Model Fabrika alanından araçların yolcu edildiği programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Milletimiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. İlk günden itibaren başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekipleri olmak üzere Hatay’da Konya’nın bütün unsurları olarak bizler orada yer aldık. Yaraları sarmak için afet yönetiminde ne gerekiyorsa; arama-kurtarmadan gıdaya, barınmadan ısınmaya kadar her türlü ihtiyacı karşılamak için orada yoğun bir çaba sarf edildi. Ben şunun altını çizmek istiyorum: Biz, gerçekten bir kez daha şehrimizle iftihar ettik. Konyalıyla iftihar ettik. Sanayicisinden esnafına, sağlıkçısından vatandaşına kadar aklınıza kim gelirse Konya’dan herkes canhıraş bir şekilde yaraları sarmak için uğraştı. Gerek Hatay’da bizatihi gelerek uğraştı gerekse Konya’da yardım organize ederek, buraya gelen hastaları ziyaret ederek, buraya taşınan depremzedeleri komşuluk vasıtasıyla memnun ederek gerçekten büyük bir bütünlük sergiledi. Bu şehrin bir ferdi olmaktan, bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Gerçekten bütün emeklerinden ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediye başkanlarımıza, ticaret odamıza, sanayi odamıza, ticaret borsamıza teşekkür ediyoruz. Orada Konya’nın kalıcı da bir hizmeti olarak Hataylı kardeşlerimize, depremzede kardeşlerimize konteyner kent çalışmamızı bugün itibariyle konteynerlerimizi yollayarak başlıyoruz. Rabbim bir daha bizi böyle afetlerle sınamasın ve inşallah bu yaraları hep beraber sarmayı nasip etsin. Çok geçmiş olsun” dedi.

“Tüm Konyalıların çok büyük emeği var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, “Asrın felaketinde binlerce vatandaşımız mağdur oldu. İlk günden itibaren Konya olarak yaraların sarılması ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Günün ihtiyaçlarına göre de Konya’nın desteğiyle Antakya’da ve bölgede insanların ihtiyaçlarının gidermeye çalışıyoruz. Önce arama kurtarma faaliyetleriyle başlamıştık, sonra gıda ve diğer insani ihtiyaçların giderilmesi. Şimdi önemli bir ihtiyaç olan konteyner kentin oluşturmasıyla ilgili bugün önemli bir başlangıç yapıyoruz. Antakya’da Konya en çok hissedilen şehir oldu. Bu sadece bizim başarımız değil. Tüm Konyalıların bunda çok büyük emeği var. Ben ilgi gösteren herkese, gönüllülere, firmalarımıza, odalarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyorum. ‘Haydi Konya’ dediğimizde hiç kimse arkasına bakmadan adeta tüm gücüyle seferber oldu. 31 ilçemiz, yardım konusunda ciddi faaliyetler yaptı. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Şu an itibariyle de konteyner kentin konteynerlerini göndermeye başlıyoruz. Ticaret odamız, sanayi odamız, borsamız, Meram, Karatay, Selçuklu belediye başkanlarımızın desteğiyle bin konteynerlik bir Konya Mahallesi inşa edilecek. İnşallah bu konteynerler oradaki vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesinde bir vesile olacak. Özellikle de bu konteynerlerin Antakya’ya ulaştırılmasında lojistik firmalarımız çok ciddi manada destek oldu. Onların şahsında emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Konya’nın gücü birlikte olmasıdır. Bugün nasıl bir aradaysak Konya’nın 2,5 milyon insanı bir zor durumda hemen kenetlenerek bir araya geliyor. Ben tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi ve tüm dünyayı korusun” şeklinde konuştu.

“Hatay’ın yanında olmaya devam edeceğiz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm Konya’daki odaların, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin hep birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde, Hatay’da, özellikle Antakya’da çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, “Konya olarak birlik, beraberlik içerisinde deprem bölgesindeyiz. Şimdi de oradaki konteyner kent için konteynerlerimizi hazırladık ve buradan Antakya’ya gönderiyoruz. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Konya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm odalarımıza, belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize, herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde bu zor günleri inşallah atlatacağız. Biz her zaman Hatay’ın, Antakya’nın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şehrimizde Anadolu irfanıyla yoğrulmuş, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, sivil toplum örgütlerinden belediyelere dayanışma içinde oluşan birlik ve beraberlik havasını deprem bölgesi olan Hatay’da da Antakya’da da aynı şekilde, en üst seviyede sergiledik, sergilemeye de devam ediyoruz. Oralarda söylediğimiz şeyi burada tekrar ediyoruz; Hatay tekrar ayağa kalkıncaya kadar hep birlikte bu süreci sonuna kadar götüreceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm Konyalıların yaraları sarmak için seferber olduğunu ifade ederek, “Ben tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda deprem bölgesinde o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yaraların sarılması noktasında konteyner kent oluşturuluyor. Konya olarak şu anda bu konteynerleri bölgeye sevk edeceğiz. Kazasız belasız bir sevkiyat diliyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerime, tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Odalarımızdaki tüm üyelerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Konya halkına çok teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle deprem bölgesindeki kardeşlerimize konteynerlerimizi sevk etmeye başladık. İnşallah hayırlı olur. Allah devamını erdirsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de, Konya’nın tek yürek ve birlik olduğunu söyleyerek, “Belediye başkanlarımızla beraber, odalarımız, hepimiz bir araya geldik ve bugün depremde yaşanan felaketi, afeti ortadan kaldırmak için Konya insanı olarak, Konya sanayisi olarak, Konya çiftçisi olarak birlik olduk. Konteyner kentlerimizi Konya’daki yaşayan insanlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Allah memleketimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah” dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Hepimizin duası, temennisi; Cenab-ı Hakk ülkemize, dünyaya, hiçbir insanlığa bir daha böyle afetler yaşatmasın. Konya’da birlik ve beraberlik içerisinde ilk günden itibaren çok büyük bir çalışma sergiledik. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hatay bölgesinde çok güzel çalışmalar yaptılar. Daha sonra yine bir konteyner kent kurma kararı alındı. Bu noktada odalarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bir çalışma yürüttük. Bugün de konteyner kentin ilk konteynerlerini gönderiyoruz. Orada bir Konya Mahallesi kurulacak. Oradaki depremzedelerin problemlerini çözmeye bir nebze de olsa bir faydamız olursa kendimizi iyi hissedeceğiz. Üyelerimize de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile sanayicilerin de katıldığı programda İl Müftüsü Ali Öge’nin yaptığı duayla 10 tır Hatay’a yolcu edildi.