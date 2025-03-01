Hatay’da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belli oldu.

Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde, seyir halindeki 31 C 0004 plakalı servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış, kazada 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenildi. Kazada ölenlerin; Ömer Erdoğan, Ahmet Akarsu (18), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (21), Mehmet Albayrak ve Halil Albayrak olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Bohşin Mahallesi’nde defnedileceği ve 8 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.