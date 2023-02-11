Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla yardım malzemeleri ile iki gün önce Hatay’a gönderilen otobüs, 45 depremzede yolcusu ile Nazilli’ye döndü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla yardım malzemeleri ile iki gün önce Hatay’a gönderilen otobüs, 45 depremzede yolcusu ile Nazilli’ye döndü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından görevlendirilen Nazilli Belediyesine ait otobüs, Hatay’daki depremzedeleri Nazilli’ye getirdi. Sabah erken saatlerde Belediye hizmet binası önüne gelen otobüsü Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk ile daire müdürleri karşıladı.

Duygu dolu anların yaşandığı karşılamada yakınlarıyla buluşan depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Yakınları olmayan ve Nazilli Belediyesi tarafından misafir edilecek depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının giderileceğini ifade eden Belediye Başkanı Özcan, otobüsten inen deprem zede çocukları oyuncak hediye ederek gülümsemelerini sağladı.