Turkcell’in Gönül Bağı Projeleri kapsamında 30 Eylül’de Hatay’da başlatılan 112 saatlik kodlama eğitiminde beşinci hafta tamamlandı. Bulut tabanlı oyun platformu GAME+ markasının Turkcell Akademi organizasyonuyla düzenlediği ve iki farklı okulda devam eden eğitimler, 12 Kasım’da sona erecek.

Turkcell’in afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projeleri, GAME+ markasının katkılarıyla devam ediyor. Turkcell Akademi organizasyonuyla Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi’nde ve Defne ilçesindeki Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu’nda süren eğitimler, beşinci haftayı geride bıraktı. 12 Kasım’da tamamlanacak kodlama eğitimlerinin ilk mezunları için geri sayım başladı.

7 hafta sonu, toplam 112 saat ders

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfları’nda gerçekleşen eğitimler, Gamelab İstanbul’un yazılım geliştirme, kodlama ve animasyon konularında uzman eğitmenleri tarafından veriliyor. Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimlerde, bir bilgisayar oyununun kodunun nasıl yazıldığı öğretilirken gençlere temel yazılım teknikleri aktarılıyor. Öğrenciler, Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu’ndaki eğitimde C++ yazılım dilinde 2 boyutlu bir oyun, Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi’ndeki eğitimde ise C++ yazılım dilinde 3 boyutlu bir oyun programlıyor.