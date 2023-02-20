Hatay’da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerin ardından Osmaniye’de daha önce hasar alan 4 katlı boş bina çöktü.

Hatay’da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerin ardından Osmaniye’de daha önce hasar alan 4 katlı boş bina çöktü.

Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 ve 5.8’lik deprem bir çok ilde hissedildi. Osmaniye’de de Rahime Hatun Mahallesi 9056 nolu sokakta bulunan 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü. Şehir de deprem nedeniyle panik oluşurken, az hasarlı başka bir binada da bir şahsın olduğu bilgisi üzerine ekipler sevk edildi. Ekipler geldiğine binada bulunan şahsın aşağı indiği tespit edildi.

Bölgede ekipler tedbir alırken, vatandaşlar da dışarıda beklemeye başladı.