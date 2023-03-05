Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentine gelen gönüllü berberler, depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentine gelen gönüllü berberler, depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu yerlerden biri de Hatay oldu. Depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından pek çok vatandaş, afetzedelere yardım etmek için bölgeye akın etti. O yardımseverlerin arasında depremzedelerin saç-sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gelen berberler de var. Farklı şehirlerden Hatay’a gelen berberler, Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentine uğrayarak buradaki vatandaşları tıraş etti. Afetzedelerin berberlere ilgisinin yoğun olduğu görülürken, Çankırı’dan geldiğini belirten bir berber, vatandaşların bu ihtiyacının karşılanması için tüm berberleri afet bölgelerine davet etti.

“Çok depremzede var, hepsinin berbere ihtiyacı var”

Afetzedeleri tıraş eden Adem Çoban, Türkiye’deki berberleri afet bölgesine gelmeye davet ederek, “Çankırı’dan geldik. Orada toparlandık, Kayseri’deki ekip arkadaşlarımızla koordine olduk. Depremzede kardeşlerimizin tıraş ihtiyacını giderelim dedik. Topladığımız yardımlarımızı da getirdik. Akşam da onların dağıtımını yapacağız. Burada o kadar çok depremzede var ki, hepsinin berbere ihtiyacı var. Gerçekten berberlerin gelmesi gerekiyor. Jölemiz var, spreyimiz var. Çocuklarımızı sevindirmek amaçlı” dedi.

Depremzedeler hizmetten memnun

Berberlerin çadır kente geldiğini duyan afetzedeler saç-sakal kesiminin yapıldığı alana gitti.

Saçlarını subay tıraşı şeklinde kestireceğini belirten Ali Yüksek isimli genç, “Sırada bekliyorum. Üstlerden biraz aldıracağım, bir de yanlardan. 3 haftadır buradayım” diye konuştu.

Bir başka depremzede Mehmet Acar ise, “Ben yanları kazıtacağım. Biraz uzun sürsün, uzamasın diye. Üstlerin yarısını keseceğim. Çok iyi, Allah razı olsun hepsinden. Özellikle Kocaeli Belediyesinden Allah razı olsun. Bize bir hayli hizmet etti. Biz de Hataylıyız, ilk kurulduğundan beri Kocaeli Belediyesi bizi buraya getirdi” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetten son derece memnun olduğunu dile getiren Kenan Çiftçi de, “20 gündür buradayım ve ikinci tıraşımı oluyorum. Yine bir ekip gelmişti. Allah onlardan razı olsun. Bize en iyi şekilde bakıyorlar” dedi.

Afetzede çocuklara eğitim vermek için Hatay’a geldiğini belirten Biyoloji Öğretmeni Kemal Haznedar da berber koltuğuna oturdu. Haznedar, “Dün Denizli’den buraya geldim. Aslen ben de buralıyım. Kardeşim Denizli’deydi, onun yanına gitmiştim. Eğitim amaçlı geldim. Burada kalan öğrencilere ders vereceğiz. Berberimiz de bir hayli iyi” ifadelerini kullandı.