Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden afet bölgesine giden ekipler depremde zarar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasının tadilatını tamamladı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden afet bölgesine giden ekipler depremde zarar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasının tadilatını tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 1o kentin etkilendiği depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binası da depremde hasar gördü. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden deprem bölgesine görevlendirilen ekipler ve bölgede bulunan gönüllüler hastanenin tadilatını üstlendi. Depremin acılarını biraz olsun hafifletmek ve hastaneyi, sağlık hizmet sunumuna dahil etmek amacıyla özellikle poliklinik bölümünde başlatılan tadilat işlemleri personel ve gönüllülerin çabaları ile kısa sürede tamamlandı. Bölgede görevli olan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan ve kendisinin bölgedeki yardımcısı, Dinar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Mezher Işık’da çalışmalara eşlik etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Sebahattin Yılmaz tadilatta çalışan personeli ziyaret ederek görevli bütün personele ve gönüllülere, gayretlerinden dolayı teşekkür etti.