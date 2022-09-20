Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilinçlendirici broşür dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilinçlendirici broşür dağıttı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik güvenliği ve tedbirler ile ilgili taksiler, toplu taşıma ve servis araçları şoförlerine broşür dağıtarak onları uyardı.

Büyükşehir ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini ve yolculara karşı iyi tutum ve davranış sergilemek konusundaki yükümlülüklerini hatırlattı.

Ekipler, can ve mal güvenliği için uyulması gereken trafik kuralları hakkında uyarıda bulunarak sürücüleri bilinçlendirdi.