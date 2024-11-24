Hatay’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Amanos Dağı eteklerini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay’da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu fırtına ve yağış devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Amanos Dağı etekleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, araçlarıyla dağ eteklerine çıkarak karın tadını çıkarttılar.