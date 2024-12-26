Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bin 284 litre el yapımı içki ele geçirilirken 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ’alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği’ operasyonu kapsamında Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan aramalarda; bin 284 litre 199 adeti şişelenmiş vaziyette el yapımı içki, 11 adet alkol aroması ve ölçüm kiti, 4 bin 355 sigara sarma kağıdı, 435 adet cinsel içerikli ürün, 38 adet elektronik sigara, 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.