Ömer Cihan’ın, Titreyengöl’de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan’ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Osmaniye’den Ankara’ya gelen depremzede ikiz doğum yaptı

Osmaniye’den Ankara’ya gelen depremzede ikiz doğum yaptı

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