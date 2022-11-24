Olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk lirası, 200 Dolar, 500 Riyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Operasyonda R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.

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