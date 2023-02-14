Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken, Reyhanlı ilçesinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken, Reyhanlı ilçesinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı olduğu şehirlerden birisi de Hatay olmuştu. Şehir merkezine göre nispeten daha az şekilde hasar alan Reyhanlı ilçesinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. İlçede normal işleyiş sürerken, vatandaşlar artçı depremleri hissettiği için evlere girmeye korkuyor.

Deprem saatinde evde olduğunu belirten Abdurrahman Ezer, "Sallantı olduğunda pijamayla yağmurun altında dışarı çıktık hepimiz. Dışarıda yatıyoruz, hala dışarıda kalıyoruz. Devletten bir beklentimiz var; sadece çadır kurulmasını istiyoruz. Harran Mahallesi’nde bütün aileler dışarıda yatıyor. Araç lastiği yakarak, ahırlarda kalarak öyle geçiniyoruz. Burada ibadet yerlerimiz hasar gördü. Bir de pansiyon var, o yıkıldı komple. Ortalama toplam 50-60 ev hasar gördü. Bahçe duvarları ve eski yapılar hasar gördü. Hayat devam ediyor ama vatandaşlar dışarıda kalıyor. Korku, durmadan sarsıntı oluyor. Benim 11 tane torunum var, ailemden gelinlerimle hepimiz dışarıda kalıyoruz" diye konuştu.